Больную москвичку оставили умирать на скамейке

В столице социальные работники оставили больную москвичку на скамейке. Через несколько часов она умерла, сообщает телеграм-канал 112.
По предварительным данным, женщина была доставлена в больницу с симптомами пневмонии. Кроме того, у нее выявили цирроз печени. По неизвестной причине пациентку привезли домой.
Социальные работники попробовали дозвониться до ее сына, чтобы тот открыл дверь. Однако мужчина не ответил. В итоге женщину оставили на лавочке.
Правоохранительные органы проводят проверку. Специалисты изучают записи с камеры видеонаблюдения, установленной возле подъезда дома.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Что будет дальше трудно даже представить
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Школьная подруга увела мужа
Не верю в себя
Соседи
Пропускная система в Москве