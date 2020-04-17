На Арбате в жилом доме случился пожар

На улице Арбат в столице произошел пожар. Пламя вспыхнуло в жилом доме.
По информации издания "Москва 24", сведений о жертвах или пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
На улице Арбат в столице произошел пожар. Пламя вспыхнуло в жилом доме.
По информации издания "Москва 24", сведений о жертвах или пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
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