В Москве ревнивый мужчина перепутал прохожую с женой и напал на нее с молотком

Москвичка чудом спаслась от гибели в результате нападения мужчины. Уточняется, что злоумышленник принял прохожую за свою жену и накинулся на нее с молотком.
Преступник успел нанести гражданке несколько ударов по голову. К счастью, неравнодушные люди спугнули нападавшего, он убежал. На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан, передает Life.
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