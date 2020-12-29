Есть жертвы: в Хорватии произошло землетрясение

В районе города Петриня в центральной части Хорватии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что в результате ЧП пострадали люди. Есть данные об одном погибшем ребенке.
Несмотря на то, что эпицентр землетрясение находился в Петине, от подземных толчков пострадал и Загреб. Большая часть города лишилась электроснабжения, оказалась нарушена связь, пострадали здания в исторической части.
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