В Красном море на мине подорвался танкер

В районе саудовского порта Эш-Шукайк произошло ЧП. В прессе пишут, что там на мине подорвался танкер.
К счастью, экипаж не пострадал. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов, сообщает "Царьград".
В районе саудовского порта Эш-Шукайк произошло ЧП. В прессе пишут, что там на мине подорвался танкер.
К счастью, экипаж не пострадал. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов, сообщает "Царьград".
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