Слышны взрывы: мощный пожар в Москве попал на видео

По адресу улица Газопровод, дом 3а на юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами, передает телеканал "360". Очевидцы сообщают о звуках взрыва. Происходящее сняли на видео. На место выдвинулись экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.
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