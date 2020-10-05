Стали известны детали смертельного нападения медведя на мужчину в Москве

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского медведь растерзал работника, зашедшего к нему в клетку. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Стали известны подробности трагедии.
Оказалось, что мужчина зашел в медвежий вольер несмотря на то, что у него не было никакой необходимости это делать. Более того, у работника не было и права делать это в одиночку, передает Пятый канал. С медведем он закрылся на два замка.
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