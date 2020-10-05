У Москвички украли крест за миллион рублей

У жительницы российской столицы похитили редкую драгоценную вещь. Уточняется, что у россиянки украли крест из белого золота.
Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня". При этом злоумышленник уже успел продать антиквариат.
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