Два вооруженных хулигана устроили погром в Москве

Два вооруженных злоумышленника ворвались в помещение одной из столичных организаций. Преступники устроили там погром.
Они угрожали людям предметом, похожим на огнестрельное оружие. Повредили находящееся в помещении имущество и избили мужчину. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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