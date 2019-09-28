Народный артист России напал с ножом на врача

Российский театральный режиссер Леонид Хейфец совершил нападение на врача. Народный артист набросился с ножом на медика в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, Леонид Хейфец внезапно почувствовал себя плохо, и родственники вызвали ему бригаду скорой помощи. Когда один из врачей попытался измерить режиссеру давление, то тот ударил его ножом в ногу.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Подробности состояния пострадавшего уточняются.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Люблю шашлыки.