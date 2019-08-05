Под Москвой обнаружили обгоревший труп мужчины

В Химках на Старосходненском кладбище обнаружили обгоревшее тело мужчины. Рядом с трупом, связанным проволокой, были найдены канистры для бензина, мобильный телефон и ключи.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время выясняется личность погибшего и точная причина смерти, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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