Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни

4 августа на крышу вагона "Сапсана" под Тверью забрался экстремал. Молодой человек случайно коснулся токоприемника и погиб. Из-за контакта с проводами произошло короткое замыкание, началось возгорание.
Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. Огонь удалось быстро потушить. Позже состав продолжил движение.
Поезд шел из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за случившегося он прибыл в столицу на 49 минут позже.
По данным телеканала "360", Следственный комитет начал проверку произошедшего. Личность зацепера пока не установлена. Более подробной информации о ЧП нет.
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