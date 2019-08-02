Известного режиссера покусала собака

На известного российского режиссера Григория Константинопольского напала собака. Мужчина получил серьезные травмы и был вынужден обратиться к медикам, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, Григорий Константинопольский окончил Ярославское театральное училище, а позже режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Он работал над такими фильмами, как "Русский бес", "Гроза" и "Кошечка".
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