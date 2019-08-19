На северо-западе Москвы обокрали храм

На северо-западе Москвы злоумышленники обокрали Церковь Покрова в усадьбе Братцево. Преступники вынесли из храма иконы, золотые украшения и ящик для пожертвований, сообщает агентство "Москва".
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время они выясняют подробности инцидента, передает "Вечерняя Москва".
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