Нобелевский лауреат Кэри Муллис скончался в своем доме

Биохимик Кэри Муллис скончался в своем доме в США. Ему было 74 года, пишет сайт "Комсомольская правда". По данным телеканала "360", смерть наступила от сердечной и респираторной недостаточности – к этому привели осложнения после пневмонии.
Нобелевскую премию Кэри Муллис получил в 1993 году, разделив ее с британцем Майком Смитом. Американский ученый открыл простой и дешевый метод анализа ДНК, пишет РИА ФАН.
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