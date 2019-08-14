В Подмосковье пенсионер-попрошайка возмутил дерзким поступком

Пенсионер-попрошайка держит в страхе посетителей магазина "Русалочка" в подмосковных Луховицах. Пожилой мужчина нагло требует деньги у прохожих.
Одна из клиенток торговой точки рассказала, что пенсионер стал бить лыжными палками ее машину после того, как она отказалась помочь ему. "Я растерялась, не знала, что делать, и тронулась с места. Попрошайка закричал, что теперь я должна заплатить за испорченные лыжные палки", – рассказала женщина.
Потерпевшая намерена подать заявление в полицию. Руководство магазина "Русалочка" воздержалось от комментариев, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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