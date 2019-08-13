В Москве во время просмотра фильма Тарантино в кинотеатре умер человек

Киносеанс в столичном кинотеатре в Большом Овчинниковском переулке обернулся трагедией. Во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" скончался человек.
После показа киноленты сотрудники заведения обнаружили в зале мужчину без признаков жизни. Выяснилось, что умершему было 63 года. По данным "Экспресс газеты", во время просмотра картины у него отказало сердце. По факту случившегося проводится проверка.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Муж ушёл потому что не могу родить
Узнала что дочь спит за деньги
Мальчики
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Зеленский хочет вернуть Крым?
Как воспитать собаку
Умерла Алла Вербер
Не моет посуду