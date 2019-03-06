Известного блогера задержали за испражнения на пожилого мужчину
Ранее в Сети появился ролик с издевательствами над пожилым мужчиной. На кадрах видно, как Ягодка справляет нужду на беднягу, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате 36-летнего Германа привлекли к административной ответственности за хулиганство, передает РЕН ТВ.
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