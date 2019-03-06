Известный российский лыжник погиб в ДТП в Литве

Известный в Подмосковье спортсмен-лыжник Олег Старков и еще двое граждан России погибли в Литве в результате ДТП. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".
По предварительным данным, россияне ехали на легковом автомобиле и допустили лобовое столкновение с грузовиком на трассе. Другие подробности не уточняются, на месте работает полиция.
Добавим, что Старков был активным участником всевозможных лыжных гонок. Спортсмен также регулярно участвовал в соревнованиях по лыжероллерам, велогонкам и бегу.
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