Есть пострадавшие: неизвестный открыл стрельбу в трамвае

Неизвестный открыл стрельбу в трамвае голландского города Утрехта. В результате ЧП несколько человек пострадали, передает телеканал "360".
Из-за стрельбы движение трамваев в городе пришлось остановить. На месте происшествия работают экстренные службы. По последним данным, преступнику удалось скрыться.
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