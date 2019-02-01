Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки
Одним из задержанных оказался 25-летний аспирант механико-математического факультета. Молодой человек признался, что изготавливал "кису" – жидкое нестабильное взрывчатое вещество. Студент уже успел трижды испытать самодельное устройство в парке МГУ в сентябре 2018 года. Злоумышленник хотел создать еще одну взрывчатку, но его успели остановить.
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска – аспирант мехмата МГУ – был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Следователи вышли на след преступника в ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после нахождения неразорвавшегося взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.
Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", 17 января в комнате аспиранта был проведен осмотр. Полицейские изъяли у подозреваемого ноутбук, телефоны, книги и крупную сумму денег. В комнате студента также обнаружили бронежилеты, рации, банку с алюминиевой пудрой, порошок с признаками взрывчатого вещества, а также анархистскую литературу.
Вскоре выяснилось, что с 2014 года учащийся был членом леворадикальной группы анархистов "Народная самооборона". Представители этого движения также поддерживают связь с другими экстремистскими организациями "Новое величие" и "Сеть".
После обысков молодой человек в течение нескольких дней скрывался у преподавателя университета. Они сожительствовали и состояли в интимных отношениях. Профессор также был сторонником левой идеологии. Вскоре после случившегося преподаватель срочно вылетел в Мюнхен.
На данный момент правоохранители также проверяют пятерых студентов МГУ на причастность к изготовлению взрывчатых веществ. "Сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время проверяются еще пять студентов МГУ, которые могут быть причастны к изготовлению взрывчатых устройств", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
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