Подростки размозжили голову спящей матери молотком за строгость

В американском штате Невада двое 17-летних парней зверски расправились с матерью. Они назвали причиной убийства то, что женщина запрещала им жаловаться.

Американка воспитывала сыновей в строгости, пытаясь вырастить из них настоящих мужчин. Но юноши считали, что мать с ними слишком сурова, и решили избавиться от нее зверским способом.

Подростки выбрали время, когда женщина уснула, и нанесли ей удар в шею, а затем 20 раз ударили молотком по голове, сообщает Daily Mail. Неладное заподозрили родственники из Айдахо, которые не могли связаться с ней несколько дней.

Они обратились в полицию с просьбой навестить семью, чтобы проверить, все ли там в порядке. Когда стражи закона приехали по адресу, дверь им никто не открыл. Соседи сообщили, что братья подозрительно себя ведут и рассказывают две разные версии исчезновения матери.

На следующий день правоохранители застали юношей дома. Долгого допроса подростки не выдержали и признались в содеянном. Затем показали место, где похоронили мать. Их арестовали.

Как писали Dni.Ru, похожая трагедия разыгралась 27 июля в Москве. Три сестры нанесли своему 57-летнему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком. Они сознались в содеянном, подчеркнув, что он много лет издевался над ними, бил, не выпускал из дома. Также есть информация о том, что мужчина применял сексуальное насилие в отношении дочерей.