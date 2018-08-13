В Москве обокрали Центр реабилитации детей с ДЦП

В Центр реабилитации детей с ДЦП Натальи Пыхтиной в Москве пробрались воры. Они вскрыли все сейфы и кассы, а камеры наружного наблюдения отвернули в другую сторону, передает телеканал "360".
В помещение воры проникли через окно, предварительно спилив решетку. Их добычей стали деньги на реабилитацию детей с ДЦП. На месте работают специалисты.
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