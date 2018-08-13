Мощное землетрясение в Китае сняли на видео

В районе города-миллионника Юй-Си на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5 и с более чем 60 повторными толчками. Местные власти только оценивают ущерб от произошедшего. Сообщается, что в результате были повреждены несколько зданий. Пять человек пострадали. Очевидцы сняли происходящее на видео. Записи опубликовал Пятый канал.
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