Мощное землетрясение в Китае сняли на видео

В районе города-миллионника Юй-Си на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 5 и с более чем 60 повторными толчками. Местные власти только оценивают ущерб от произошедшего. Сообщается, что в результате были повреждены несколько зданий. Пять человек пострадали. Очевидцы сняли происходящее на видео. Записи опубликовал Пятый канал.