Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя

Известную в Пакистане певицу застрелили прямо на сцене. Беременная женщина отказалась выступать стоя, зрители сочли себя оскрбленными.

Симона Самун не отказала организаторам торжества в одном из городов Пакистана, когда те предложили ей спеть для участников – несмотря на то, что была на шестом месяце беременности. 24-летняя женщина лишь попросила, чтобы на сцену поставили стул, так как ей трудно петь стоя.

После начала выступления зрители начали выражать возмущение поступком певицы и требовали, чтобы Симона встала. Несколько раз девушка отказывала в просьбе, но потом к сцене подошли трое мужчины и начали забрасывать ее деньгами. В итоге ей пришлось встать – однако тут же раздался выстрел.

"Симона отказалась вставать, потому что находилась на шестом месяце. Ей тяжело. Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее", – рассказал журналистам муж артистки.

Певицу доставили в больницу, однако от полученных ранений Самун скончалась. В убийстве подозревают одного из участников торжества – Тарика Ахмед Джата. Его могут обвинить в двойном убийстве – певицы и ее неродившегося ребенка, передает Life.ru.

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