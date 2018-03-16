Стюардесса выпала из самолета и умерла
Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была без сознания. Причины инцидента пока не выяснены, сообщает Khaleej Times. В управлении гражданской авиации Уганды сообщили, что сейчас ведется предварительное расследование. "Женщина, похоже, открыла аварийную дверь и выпала из самолета, который приземлился без дальнейших происшествий", — говорится в заявлении.
Позже в соцсетях появились сообщения о том, что стюардесса сама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные власти Уганды эту информацию опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили, что сейчас ведется предварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать со следствием.
Стоит отметить, это не первый подобный печальный инцидент. Похожий случай произошел в декабре прошлого года в московском аэропорту Внуково. Тогда стюардесса авиакомпании "ЮТэйр" выпала из самолета во время предполетной подготовки рейса, который вылетал в Ханты-Мансийск. Женщина поскользнулась при закрытии задней двери. Ее оперативно госпитализировали. Позднее сообщалось, что пострадавшая была выписана из больницы.
Еще одна трагедия произошла в октябре 2017 года в аэропорту китайского города Шэньчжэнь. Стюардесса авиакомпании China Eastern попала в больницу после падения из самолета при попытке закрыть дверь.
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