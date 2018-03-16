Почему массово падают самолеты

Как россияне выбирают президента Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:20
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
13:01
В Москве электричка протаранила автомобиль
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:37
Кто использует Навального в своих интересах
12:29
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
12:09
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
11:59
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
11:50
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
11:47
Путин поручил определить национальные цели до 2024 года
11:40
Якуты возбудились от золотого дождя
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:08
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме
11:06
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:24
Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:29
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:09
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
07:53
В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:49
В Петербурге скончался известный художник
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:21
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
20:19
В Санкт-Петербурге 15 школьников отравились таблетками
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:15
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:26
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:19
Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны
18:06
"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах
17:57
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:11
В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:50
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Москва простилась с Табаковым веселым маршем и криками "Браво!"
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:30
Дочь Тинькова оставила странное сообщение
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:16
Жители Петербурга умываются водой с нефтью
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:38
Путин пришел проститься с Табаковым
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
12:15
Под Москвой застрявший таксист провел ночь в сугробе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
Общество

Почему массово падают самолеты

Фото: GLOBAL LOOK press
Проблемы с техникой в российской гражданской авиации приобретают массовый характер. Эксперты называют причиной аварий стремление перевозчиков к экономии.
прочитано 555 раз

Последние данные по ситуации с безопасностью полетов в России опубликовал Межгосударственный авиационный комитет. Цифры неутешительные – только в январе 2018-го зафиксировано 45 аварийных случаев, притом что за весь предыдущий год было 248 подобных происшествий.

ПО ТЕМЕ

Опубликован последний разговор пилотов за секунды до крушения Ан-148

На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик

Главная причина аварий – отказ техники. У самолетов и вертолетов не выпускалось шасси, ломались приборы, возникали проблемы с герметизацией салона. По словам экспертов, речь идет о системных сложностях в обеспечении безопасности полетов авиации в России из-за тотальной экономии перевозчиков.

Тревожит специалистов и то, что стало больше инцидентов, происходящих по схожим сценариям. Некоторые из них не попадали в прессу, информация сохранилась лишь в служебных отчетах.

Так, 31 января, за десять дней до трагедии с Ан-148 в Подмосковье, из Домодедово вылетал Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air. На борту лайнера, направлявшегося в Дубай, были десятки туристов. Сразу после взлета командир и второй пилот заметили разницу показаний скорости – каждый на своем приборе. Экипаж прекратил взлет, катастрофы удалось избежать.

В случае с Ан-148 причиной также стали расхождения в показаниях спидометров. По предварительной версии МАК, именно из-за обледенения и рассогласованности датчиков разбился самолет "Саратовских авиалиний". Погибли более 70 человек.

А в ноябре 2017-го под поселком Нелькан упал двухмоторный винтовой самолет L-410 "Хабаровских авиалиний". В катастрофе выжила только маленькая девочка, остальные шесть человек, включая экипаж, погибли. Эксперты МАК установили, что в полете включился реверс (так называемый бета-режим) правого двигателя.

Проблемы у близнеца упавшего L-410, принадлежащего тем же "Хабаровским авиалиниям", возникли в январе этого года. Перед взлетом внезапно опять включился бета-режим. Пилотам и пассажирам на сей раз повезло - все произошло на земле.

Повторяющиеся из года в год проблемы – следствие системных просчетов и проблем российской авиации. Эксперты считают, что они вызваны в основном стремлением компаний к экономии любой ценой, а также низким уровнем подготовки персонала, пишет Life.ru.

Автор: Андрей Евлампиев16 марта 2018, 12:47

комментарии

Политика

Тесть воткнул нож в спину Грудинина
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
История президентских выборов в России

Шоу-бизнес

Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками

Проишествия

Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым

Актриса сразила наповал своим видом
Шоу-бизнес

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева

Сестра покойной артистки вмешалась в ситуацию
Шоу-бизнес

Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство

Участник скандала рассказал, как все было на самом деле
Шоу-бизнес

Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве

Популярный актер посоветовал никого не судить

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

Якуты возбудились от золотого дождя
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru