Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета

Трехчасовой перелет из Хьюстона в Нью-Йорк стал последним для четвероногого пассажира авиалайнера. Стюардесса потребовала поместить французского бульдога на багажную полку, где он и умер.

Французский бульдог скончался в самолете после трех часов страданий. Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с собакой, потребовала уложить ее на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади.

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Женщина заверяла пассажира, что с его четвероногим другом все будет хорошо. Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти пса узнали только в аэропорту, когда приземлились.

Как сообщается, озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. Тем не менее, авиакомпания признала свою вину, пообещала провести собственное расследование и наказать стюардессу, передает Пятый канал.



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Несмотря на нападки активистов, многие родители заступились за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.