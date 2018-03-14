Закрытая на багажной полке собака умерла во время перелета
Французский бульдог скончался в самолете после трех часов страданий. Бортпроводница рейса United Airlines, заметив пассажира с собакой, потребовала уложить ее на багажную полку. Стюардесса настаивала, что животных нельзя перевозить в ручной клади.
Женщина заверяла пассажира, что с его четвероногим другом все будет хорошо. Однако бульдог такого издевательства не вынес. Проведя три часа без воздуха и воды, собака умерла. Пассажиры рассказали, что слышали жалобный лай, но о смерти пса узнали только в аэропорту, когда приземлились.
Как сообщается, озвученные бортпроводницей правила действительно существуют. Тем не менее, авиакомпания признала свою вину, пообещала провести собственное расследование и наказать стюардессу, передает
Пятый канал.
A @United flight attendant forced a dog into an overhead bin— DJ Rubiconski (@Rubiconski) 13 марта 2018 г.
The dog DIED!!!https://t.co/pLHLnw3yOr@reddogsusie @Gdad1 @chortletown @leighjalland @Indigo_Pho13 @RuthDBourdet @ruthmen @SandraK93322487 @BadBoyEM @ColleenOwens4 @miaminative53 @torrese99 @msmorgan1968 @MesMitch pic.twitter.com/UejPZEXv3o
Dni.Ru писали, как в США учитель биологии скормил щенка гигантской черепахе. За кровавым обедом рептилии наблюдали школьники.
Преподаватель средней школы штата Айдахо Роберт Кросленд после уроков вел дополнительные занятия. Во время общения с учащимися он разрешил огромной каймановой черепахе съесть "живой корм" – крошечную новорожденную собачку.
Защитники животных выступили против методов обучения Кросленда. "Разрешать детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, – это ненормально и жестоко", – заявила зоозащитница Джил Парриш.
Несмотря на нападки активистов, многие родители заступились за педагога. По их словам, пес родился с мутациями и "в любом случае вскоре бы умер". Также они добавили, что раньше он кормил змей морскими свинками, и это никого не пугало. "Учитель просто продемонстрировал "цикличность жизни", – считают родители учеников.
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