Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки

Девушка, находившаяся в автомобиле, взорвавшемся в центре Киева 8 сентября, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Чтобы пройти несколько этапов реабилитации, необходимы немалые средства.

Появилась новая информация о состоянии девушки, которая подорвалась в районе столичного Бессарабского рынка в автомобиле, за рулем которого был чеченский боевик, гражданин Грузии Тимур Махаури. Как стало известно со слов друзей, ее состояние ухудшилось. Близкие призывают неравнодушных помочь материально пострадавшей и ее восьмилетней дочери.

Ранее украинские СМИ уточнили имя девушки, находившейся в машине вместе с Тимуром Махаури, когда она взорвалась в центре Киева. Это Наталья Целовальникова, она была со своей восьмилетней дочерью от первого брака. Девушка родом из Донецка, а вот моделью никогда не была. Это опровергает сведения, что от взрыва пострадала некая экс-модель Dior.

Пациентка в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания. Ее госпитализировали с повреждениями конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов. Несмотря на серьезные травмы, врачи считают, что шансы у нее есть. Другие подробности пока не известны: мать и адвокат девушки запретили медикам распространяться. Возле ее палаты дежурят полицейские, сообщает украинский телеканал 112.

"Ни фирм, ни компаний, ни контрактов в модельном бизнесе у нее не было. Всегда была эффектной дамой и хорошо следила за собой, занималась спортом", – рассказал один из знакомых девушки. Последнее время она жила с Тимуром. Ранее Наталья была замужем, ее бывший супруг – бизнесмен. "Она развелась с мужем, у них была настоящая война за ребенка. Он хотел девочку забрать. Надеемся, что сейчас он будет рядом с ней, ведь ей нужна поддержка и помощь. Если он так поступит, то я лично буду его уважать", – добавляет один из знакомых Натальи.

Бывший муж уже приезжал в больницу №17 в Киеве. Он и родные Натальи написали письменное заявление с требованием о неразглашении информации о ней и ее дочери. Ранее врачи сообщали, что состояние пациентки тяжелое. Речь шла об ампутации ноги. Также Наталья получила ожоги, в том числе глаз, повреждение скелета. Девушка до сих пор в реанимации.