В центре Москвы неизвестный набросился с ножом на врача

В центре Москвы на Ленинском проспекте неизвестный напал на фельдшера. Он нанес врачу удар ножом и скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, сообщили в столичном управлении Следственного комитета. По факту случившегося проводится проверка.