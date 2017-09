В США умер создатель "Дома с привидениями"

В США на 99-м году жизни скончался дизайнер и мультипликатор Disney Фрэнсис Ксавье Атенсио. Причина его смерти не сообщается.

Атенсио принимал участие в работе над мультфильмом "Пиноккио" и картиной "Пираты Карибского моря". Также его считают создателем популярного аттракциона "Дом с привидениями", передает Russia Today.

