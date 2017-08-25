Предложение руки и сердца закончилось страшным избиением

Мужчина заявился на работу к возлюбленной, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Получив отказ, он повалил девушку на землю и стал избивать.

Британец Эндрю Павэл пришёл на работу к своей девушке, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Букета и кольца оказалось недостаточно для согласия красавицы, сообщает The Sun.

Получив отказ, расстроенный жених набросился на девушку с кулаками. он ударил невесту по лицу, повалил на землю и стал избивать

Впрочем, и до того отношения пары были не самыми спокойными. Их бурный трехмесячный роман постоянно сопровождали ссоры. Пара даже какое-то время жила вместе, но именно это и испонртило окончательно их отношения. Парень все равно верил, что его возлюбленная предназначена ему судьбой и не оставлял попыток спасти отношения. Предложение выйти за него замуж и было частью плана по сохранению их пары.

Увы, не получилось. Уже настроившийся на согласие девушки, Эндрю опешил, когда получил отказ. Не совладав с чувствами, мужчина бросился в драку.

Эндрю признал себя виновным. Суд назначил ему 150 часов общественных работ и запретил приближаться к бывшей девушке минимум год. На этот год, кстати, парень получил еще и испытательный срок. В ходе судебноо разбирательства девушка обмолвилась, что их отношения разрушились из-за постоянной ревности Эндрю и попыток установить над ней тотальный контроль.