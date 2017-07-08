В Германии ограбили футболиста "Локомотива"

Футболист столичного "Локомотива" Джефферсон Фарфан стал жертвой грабителей в Германии. Неизвестные украли у спортсмена вещи, которые он оставил в машине.

О происшествии футболист сообщил в социальной сети Instagam. Он рассказал, что оставил автомобиль на стоянке у торгового центра. Когда спортсмен вернулся, он увидел, что кто-то разбил заднее стекло и украл его личные вещи. В обстоятельствах случившегося разбирается местная полиция.