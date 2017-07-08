В Казахстане пропал 6-летний мальчик из России

Спасатели в Казахстане при содействии правоохранителей ведут поиски 6-летнего мальчика из России. Сообщается, что ребенок ушел из дома еще 5 июля и до сих пор не вернулся.

Для поисков пропавшего был создан оперативный штаб. В операции участвуют 160 человек и 18 единиц техники. В десяти километра от того места, где в последний раз видели мальчика, были найдены его личные вещи, однако ребенка до сих пор найти не удалось, передает Sputnik.