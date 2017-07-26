Московский хиромант признался в педофилии

По подозрению в изнасиловании ребенка задержан 29-летний москвич Антон Астрогор. Мужчина позиционирует себя как потомственного астролога и хироманта.

Известно, что он приехал в дом своих родителей в одной из деревень Нижегородской области в начале прошлой недели. Вместе с ним отдохнуть на природе прибыла семейная пара и их десятилетний сын.

О факте насилия стало известно со слов самого мальчика. Он рассказал о преступлении своим родителям, когда вернулся после очередной прогулки с подозреваемым, передает паблик Mash.

Мать заметила, что ребенок ведет себя странно после общения с Астрогором наедине. Родители думали, что маг и волшебник катает их сына на машине и знакомит с окрестностями. Но правда оказалась страшной.

Родители отвезли мальчика в больницу и сразу написали заявление в полицию. Москвича же задержали 23 июля и поместили в изолятор временного содержания. Мужчина уже сознался в изнасиловании ребенка, написав заявление о явке с повинной.

Отметим, преступления в отношении несовершеннолетних в России совершаются сравнительно часто. Как писали Dni.Ru, ранее житель Челябинской области убил десятилетнего мальчика, расчленил его и закопал в малолюдном месте с целью избежать уголовной ответственности. Позже злоумышленник участвовал в поисковой операции. Через месяц тело ребенка было найдено, после чего "волонтер" дал признательные показания.