В Москве трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор метро

Ребенок получил серьезную стравму на эскалаторе в столичном метро. ЧП произошло на станции "Краснопресненская".

Ножка малышки случайно попала в эскалатор. К счастью, его удалось остановить. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка рваную рану голени.

Девочку экстренно доставили в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инцидента, передает РЕН ТВ. По словам официального представителя Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, начато проведение проверки.

Отметим, что подобные случаи в Московском метрополитене случаются периодически. Причем, пострадавшими становятся как дети, так и взрослые. Так, 15 июня на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии семеро граждан Китая упали с поднимающегося вверх эскалатора. Его движение было незамедлительно остановлено, а иностранцам оказана помощь.

Ранее 10 апреля на станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии метро четырехлетнему мальчику затянуло руку под резиновый кожух движущегося поручня эскалатора. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где у него были диагностированы рваная рана кисти и разрыв сухожилий на пальцах.

Страшной травмой закончилась и поездка в столичном метро для пассажирки 30 января. На станции метро "Университет" в результате падения на нее женщины на эскалаторе, она получила перелом позвоночника и ребра. Потерпевшая сообщила, что не имеет ни к кому претензий.