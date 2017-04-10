Ребенку зажевало руку эскалатором метро

На станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена четырехлетнему мальчику затянуло руку под резиновый кожух движущегося поручня эскалатора, передает Life.ru. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где у него были диагностированы рваная рана кисти и разрыв сухожилий на пальцах. По факту произошедшего проводится проверка.