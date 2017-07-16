За массовую драку в Москве приняли ссору трех человек

В полицию поступило сообщение о том, что в московском парке "Дубки" произошла массовая драка, передает "РЕН ТВ". Правоохранители начали проверку этой информации. В столичном управлении МВД рассказали, что за массовую драку очевидцы приняли потасовку, возникшую после бытового конфликта трех человек. Все участники скандала были задержаны.