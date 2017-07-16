В Иране за махинации арестовали брата президента

Брат президента Ирана Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун был арестован по подозрению в финансовых преступлениях, передает "Интерфакс". Сообщается, что помимо него также были задержаны еще несколько человек. Примесательно, что изначально Хуссейна Ферейдуна выпустили под залог, однако он не выполнил его условий из-за чего был помещен под стражу. Других подробностей дела не сообщается.

