Умерла автор романов об Анжелике

В Версале на 96-м году жизни умерла знаменитая на весь мир французская писательница Симона Шанже, творившая под псевдонимом Анн Голон. Вместе с мужем Всеволодом Голубиновым (псевдоним Серж Голон) она популярнейшие униги про авантюристку XVII века Анжелику.

О смерти Анн Голон в возрасте 95 лет сообщила ее дочь. Известно, что до гибели писательница боролась с осложнениями, возникшими после перенесенного перетонита, передает Lenta.ru. Тем не менее, она принимала активное участие в различных мероприятиях культурной жизни Франции.

После себя писательница оставила популярнейшею серию книг о красавице и авантюристке XVII века Анжелике. В качестве авторов значились Анн и Серж Голон. Под псевдонимом Анн Голон скрывалась сама Симона Шанже, а под именем Сержа творил ее муж, Всеволод Голубинов.

14.07 скончалась Анн Голон(Симона Шанжё),французская писательница,написавшая серию исторических романов об Анжелике.

Мишель Мерсье-Анжелика pic.twitter.com/kl7I1Gg7hg — Марина Саакян ���� (@marina_saniram) 16 июля 2017 г.

Впрочем, как позже призналась сама писательница, основную часть работы по написанию романов выполняла именно она, передает РИА Новости. Муж же, главным образом, помогал ей в поисках исторического материала. Кроме того, считалось, что появление мужского имени на обложке придает книге большую серьезность.

Первый роман об Анжелике – "Анжелика, маркиза ангелов" – появился еще в 1956 году в Германии. При этом на обложке было имя лишь Анн Голон. Серж появился в следующем году во время переиздания во Франции.

Истории об Анжелике быстро завоевали популярность во всем мире. Уже в 1964 году появилась первая экранизация романа. За ней последовали еще четыре картины. Перезапуск франшизы на большом экране состоялся в 2013 году, когда Ариел Зейтун снял новую версию "Анжелики, маркизы ангелов".