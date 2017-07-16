Умерла автор романов об Анжелике

Умер актер Владимир Толоконников Погода в столице Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Воскресенье 16 июля
Лента новостей
17:24
Пьяный мужчина сбросил щенка с 12-го этажа на глазах детей
16:26
Пассажир снял на видео жесткую посадку самолета
16:03
Цискаридзе пожалел участников гей-скандала в Большом театре
15:41
Под Челябинском полицейские спали ребенка от убийства
15:35
Труп неделю просидел в подъезде дома в Петербурге
15:20
После объятий с Пелагеей Билан опубликовал постельное фото
15:02
В драке на дискотеке под Псковом убили человека
14:53
Слова Варум об Агутине взбудоражили Сеть
14:30
Стас Михайлов рассказал об уходе со сцены
14:22
Под Костромой утонула женщина с ребенком
14:12
Панин показал семейную идилию
13:41
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Будапеште
13:34
Широков раскрыл секрет любви к футболистам
13:29
В Петербурге безработный изнасиловал тещу
13:19
В Риме поезд метро протащил гражданку Белоруссии по станции
13:14
ОМОН вытащил из Большой Невки тонущего мужчину
13:06
В Турции разбился автобус с детьми
12:47
Больной Маккейн сорвал голосование Сената
12:46
Звезда "Дома-2" объяснил скандал с алиментами пиаром бывшей жены
12:33
В Бельгии задержали модель с топором
12:19
Полиция зря искала бомбу в московском ТЦ
12:12
В Москве при падении из окна погиб ребенок
12:05
Названа причина смерти звезды "Собачьего сердца"
12:03
Авиакомпании оштрафовали за задержки рейсов в Москве
11:59
Москвичам пообещали ливни и грозы в конце недели
11:55
Яркие роли актера Владимира Толоконникова
11:34
Меньшов раскрыл секрет долговечности брака с Алентовой
11:33
Кудрявцева разочаровала новым образом
11:07
Россиян возмутила свадьба дочери судьи за 2 млн долларов
10:53
В парке на востоке Москвы найдено тело
10:48
От Шнурова ушла солистка
10:26
Скончалась звезда "Собачьего сердца"
10:22
Стали известны последние слова Вороненкова
10:03
При пожаре под Иркутском погибли семь человек
18:41
Севастополь впервые проводит фестиваль экстремальных видов спорта
18:16
Умерла единственная в мире женщина-лауреат Филдсовской премии
18:08
В ДТП на юге Москвы погиб человек
17:55
От Моисеева скрыли смерть матери
17:53
Лукашенко получил предупреждение за дела с Россией
17:43
День со звездой: Варвара
17:27
На стройке под Москвой мужчину убило молнией
17:18
Мать Шурыгиной набросилась с оскорблениями на Малахова
16:55
Сбитого во дворе дома в Москве ребенка эвакуировал вертолет
16:46
Ваенга поиздевалась над расплакавшейся Славой
16:00
Наталья Варвина скрывает возлюбленного
15:47
Ученые рассказали об опасности секса во время беременности
15:15
Самые сексуальные женщины-политики
15:07
Пелагея станет мамой во второй раз
14:48
Возбужденный мужчина напал на Азизу в центре города
14:44
Ярмольник ждет прибавления в семье
14:26
На Москву надвигается страшная гроза
14:21
Продюсер врезал бездарной Бузовой
14:12
Боню в бикини сравнили с Водонаевой
14:07
В Москве банда угонщиков за ночь украла 13 машин
13:53
США боятся проиграть войну России
13:23
Григорий Лепс попал в реанимацию
13:01
Пьяная пациентка разбила лицо врачу скорой помощи
12:45
Ольгу Бузову в халате спутали с Кончитой Вурст
12:35
Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа
12:21
Самолет Москва-Караганда экстренно приземлился из-за задымления
12:15
Максакова появилась на красной дорожке в странном наряде
11:57
Когда в Москве прекратятся дожди
11:44
Как привлечь деньги
11:38
30-летняя звезда "Дома-2" соблазняет 18-летнего мачо
11:09
Ожившие мертвецы "Игры престолов"
10:52
В Москве автоледи врезалась в здание банка (видео)
10:47
Дана Борисова записала трогательное обращение к дочери
10:23
Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева
09:53
В Подмосковье КамАЗ протаранил маршрутку с людьми
22:53
Брежнева наказала Водонаеву за оскорбительные слова
22:07
Пуговка из "Папиных дочек" восхитила женственной фигурой
22:03
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
21:50
В Китае появились камеры для хранения мужей
21:36
Бузову и Бородину обругали за издевки над беременной
21:24
В Москве совершено разбойное нападение на АЗС
21:16
Подробности страшной расправы над туристами в Хургаде
21:12
Порошенко вспомнил о походах в баню
20:50
Путин раскрыл интимную тайну
20:34
Шаляпин точит ножик на Калашникову
20:16
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
20:05
Путин: Трамп не лепит горбатого
19:48
Обрушившаяся на Москву гроза парализовала город
19:41
Убийца в Хургаде охотился на иностранцев
19:34
Самые стильные звездные семьи
19:10
Глаголева оценила свадебный подарок Путина
19:01
Черное мороженое грозит беременностью
18:58
Романец вышла в свет в свадебном наряде
18:48
Ливень в центре Москвы помешал работе Госдумы
18:47
После удара молнии эвакуировали столичный театр
18:37
В Москве из-за сильного дождя затопило тоннели
18:29
Гидрометцентр объявил о начале лета в Москве
18:24
Путина попросили больше отдыхать
18:15
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
18:05
Известный адвокат высказался об измене Малахова Шурыгиной
17:59
В кровавой бойне в Хургаде ранена россиянка
17:35
Володин: курортный сбор можно расширить только по завершении эксперимента
17:31
Двух украинок зарезали средь бела дня на пляже в Хургаде
17:23
Раскрыта тайна важнейшей христианской реликвии
17:20
Названо имя продюсера новой "Фабрики звезд"
17:03
Избивший покупателя охранник пойдет под суд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Продюсер врезал бездарной Бузовой
Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание
Григорий Лепс попал в реанимацию
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
Бузову и Бородину обругали за издевки над беременной
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
Происшествия

Умерла автор романов об Анжелике

Анн Голон. Фото: youtube.com
В Версале на 96-м году жизни умерла знаменитая на весь мир французская писательница Симона Шанже, творившая под псевдонимом Анн Голон. Вместе с мужем Всеволодом Голубиновым (псевдоним Серж Голон) она популярнейшие униги про авантюристку XVII века Анжелику.
прочитано 415 раз

О смерти Анн Голон в возрасте 95 лет сообщила ее дочь. Известно, что до гибели писательница боролась с осложнениями, возникшими после перенесенного перетонита, передает Lenta.ru. Тем не менее, она принимала активное участие в различных мероприятиях культурной жизни Франции.

После себя писательница оставила популярнейшею серию книг о красавице и авантюристке XVII века Анжелике. В качестве авторов значились Анн и Серж Голон. Под псевдонимом Анн Голон скрывалась сама Симона Шанже, а под именем Сержа творил ее муж, Всеволод Голубинов.

Впрочем, как позже призналась сама писательница, основную часть работы по написанию романов выполняла именно она, передает РИА Новости. Муж же, главным образом, помогал ей в поисках исторического материала. Кроме того, считалось, что появление мужского имени на обложке придает книге большую серьезность.

Первый роман об Анжелике – "Анжелика, маркиза ангелов" – появился еще в 1956 году в Германии. При этом на обложке было имя лишь Анн Голон. Серж появился в следующем году во время переиздания во Франции.

Истории об Анжелике быстро завоевали популярность во всем мире. Уже в 1964 году появилась первая экранизация романа. За ней последовали еще четыре картины. Перезапуск франшизы на большом экране состоялся в 2013 году, когда Ариел Зейтун снял новую версию "Анжелики, маркизы ангелов".

16 июля 2017, 15:15

комментарии

Политика

Путин: Трамп не лепит горбатого
Евросоюз надругался над мечтами Порошенко
Трамп публично унизил Макрона
Депутатов заставят ежедневно молиться хором

Шоу-бизнес

Легендарный композитор из-за конфликта перестал общаться с Пугачевой
После объятий с Пелагеей Билан опубликовал постельное фото
Слова Варум об Агутине взбудоражили Сеть
Стас Михайлов рассказал об уходе со сцены

Проишествия

Подробности страшной расправы над туристами в Хургаде
В Москве объявился "гей-патруль"
Самолет насмерть сдул туристку на Карибах
Школьница жестоко убила мать из-за своей "неидеальности"

Lifestyle

Названо имя продюсера новой "Фабрики звезд"
Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите (видео)
Почему единственный сын Гвердцители уехал из России
Миансарову похоронят на деньги Крутого
Культура

От Шнурова ушла солистка

О решении покинуть группу объявила сама Василиса Старшова
Общество

Россиян возмутила свадьба дочери судьи за 2 млн долларов

Один из юристов назвал торжество "пиром во время чумы"
Шоу-бизнес

Кудрявцева разочаровала новым образом

Не все поклонники смогли принять новую прическу телеведущей
Шоу-бизнес

Стас Михайлов рассказал об уходе со сцены

Певец дал откровенное интервью Dni.ru

Гороскоп

Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
Совет на выходные
В семье Преснякова и Подольской ожидается пополнение

Фоторепортажи

Самые сексуальные женщины-политики
Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа
Ожившие мертвецы "Игры престолов"
Романец вышла в свет в свадебном наряде

Спорт

Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал

Регионы

Путина попросили больше отдыхать
Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
В центре Калининграда произошла странная массовая драка (видео)
Путешественник из Саратова плыл в Крым на бутылках
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru