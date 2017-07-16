В Риме поезд метро протащил гражданку Белоруссии по станции

Машинист поезда метро в Риме не заметил, что в вагон не успевает зайти женщина и закрыл двери. Пострадавшей зажало руку, после чего поезд тронулся. Женщину несколько метров протащило по перрону. Спасли ее другие пассажиры, которые нажали на рычаг экстренного торможения, передает газета "Известия". По предварительным данным машинист не среагировал на ЧП, поскольку в этот момент ел. Пострадавшая – ей оказалась гражданка Белоруссии – получила многочисленные травмы и переломы. Тем не менее, ее жизни ничего не угрожает.