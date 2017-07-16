В Турции разбился автобус с детьми

В Турции неподалеку от города Гиресуна разбился автобус с детским грузинским хореографическим ансамблем "Лампиреби", передает "Интерфакс". Сообщается, что все дети, их родители и руководитель ансамбля в момент ДТП спали. По предварительным данным, заснул и водитель автобуса, что и стало причиной аварии.В результате пострадали 38 человек, в основном – дети.