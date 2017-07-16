В Бельгии задержали модель с топором

Обеспокоенные прохожие обратились за помощью к военным после того, как увидели на улицах бельгийского города Антверпен мужчину с топором, передает RT. Те задержали потенциальную угрозу до прибытия полиции. Позже подозрительный мужчина был доставлен в участок. Там выяснилось, что мужчина не планировал нападения, а был моделью. Он купил топор в магазине для фотосессии, на которой должен был изображать лесника. Задержанного отпустили на свободу.
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