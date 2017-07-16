В парке на востоке Москвы найдено тело

В лесопарковой зоне на Уральской улице на востоке Москвы было обнаружено тело человека, передает "РЕН ТВ". О страшной находке сотрудникам полиции сообщил пенсионер. Информации о личности погибшего пока нет. Другие обстоятельства дела также уточняются. По факту произошедшего проводится проверка.