В парке на востоке Москвы найдено тело

В лесопарковой зоне на Уральской улице на востоке Москвы было обнаружено тело человека, передает "РЕН ТВ". О страшной находке сотрудникам полиции сообщил пенсионер. Информации о личности погибшего пока нет. Другие обстоятельства дела также уточняются. По факту произошедшего проводится проверка.
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