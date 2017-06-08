В Москве у Ленинградского вокзала перекрыли вход в метро

Вход на станцию метро "Комсомольская" рядом с Ленинградским вокзалом в Москве закрыт, передает сетевое издание m24.ru. Территорию оцепили полицейские и охрана подземки.
В метрополитене объявляют, что вход на станцию ограничен по техническим причинам. По предварительным данным, был обнаружен подозрительный предмет. Переход с Сокольнической линии на Кольцевую остается открытым.
Актер может быть опасен для окружающих
Певица откровенно рассказала о проблемах с супругом
Об этом в Instagram сообщила его бывшая супруга Дарья Дмитриева
Темные личности позарились на капиталы ведуньи