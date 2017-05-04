Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой

Полицейские задержали 35-летнего афериста Рината Губайдуллина, приехавшего в Москву из Узбекистана. Мужчина представлялся потенциальным жертвам-женщинам прокурором Романом Колгановым.

Альфонс обманул по меньшей мере десять женщин. Одна из них, 21-летняя москвичка, отдала мошеннику якобы на операцию по удалению раковой опухоли почти полмиллиона рублей.

Также у одной из пассий бессовестный гастролер украл MacBook, iPhone, PSP, колонки, 50 тысяч рублей, новогоднюю елку и даже аквариум с черепашкой. Жертва встречалась с фальшивым прокурором несколько месяцев. А познакомились они через соцсеть "ВКонтакте", передает телеканал "360".

Мошенник успешно симулировал влюбленность и постоянную занятость. В итоге доверчивая девушка отдала альфонсу комплект ключей от своей квартиры. Ранее он говорил ей, что жил "в однушке сестры, уехавшей к маме в США". На протяжении романа аферист постоянно просил у своей возлюбленной деньги на личные нужды. А в результате и вовсе ограбил ее квартиру.

Оказалось, что Губайдуллин постоянно знакомился через соцсети либо с помощью своего приятеля Александра с москвичками, после чего талантливо разводил на деньги. Среди легенд были строительство дома для будущей семьи, проблемы на работе и операция по удалению раковой опухоли в Израиле.

В итоге жертвы мошенника объединились в группу и начали совместное расследование. Мужчину задержали по подозрению в краже, но на время расследования отправили под домашний арест. Альфонс оказался женатым отцом двух несовершеннолетних детей. По некоторым данным, его супруга погала ему в совершении преступлений.