В центре Москвы из-за "бомбы" оцепили дом

В 1-м Коптельском переулке в центре Москвы полицейские оцепили жилой дом. В припаркованном около здания автомобиле нашли вещь, похожую на бомбу.
На место происшествия прибыли взрывотехники. Как оказалось, подозрительный предмет – игрушка, которую отец подарил детям, передает Life.ru.
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