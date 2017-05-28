В центре Москвы из-за "бомбы" оцепили дом

В 1-м Коптельском переулке в центре Москвы полицейские оцепили жилой дом. В припаркованном около здания автомобиле нашли вещь, похожую на бомбу.

На место происшествия прибыли взрывотехники. Как оказалось, подозрительный предмет – игрушка, которую отец подарил детям, передает Life.ru.