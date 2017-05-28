На детской площадке на западе Москвы нашли труп

На западе Москвы на Малой Филевской улице правоохранители обнаружили труп пожилого мужчины. Тело было найдено на детской площадке.
На лице погибшего были ссадины и кровоподтеки. По факту происшествия проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва". Труп был отправлен в морг на экспертизу.
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