На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой

На Казанском направлении Московской железной дороги частично сошла с рельсов электричка, которая заезжала в тупик на станции Черусти. Пассажиров в составе не было. Инцидент привел к задержкам в движении поездов, сообщает сетевое издание m24.ru.

Для удобства пассажиров организовано движение четырех автобусов. Два отправляются со станции Черусти и два – со станции Шатура.