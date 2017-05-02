В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену Панина

На Олимпийском проспекте в Москве неизвестные обчистили автомобиль Porsсhe Cayenne, который принадлежит жене хоккеиста ЦСКА Григория Панина. Злоумышленники разбили заднее стекло и похитили с сиденья иномарки личные вещи женщины и документы.

С заднего сиденья автомобиля Регины Паниной пропали две брендовые сумки Louis Vuitton, два планшета iPad, а также вещи и документы, передает Life.ru. Как отмечает издание, в машине женщины хранились бумаги, принадлежащие не Григорию, а какому-то другому хоккеисту.

Полиция выясняет все детали случившегося. Расследование преступления продолжается.

Отметим, что Регина Панина стала известна в СМИ в 2009 году. Тогда на трассе в Ульяновской области женщина за рулем спорткара Porsсhe Carrera протаранила на встречной полосе ВАЗ-21140.

Панину спасли подушки безопасности и она получила лишь ушиб стопы, а супружеская пара из сбитой ею машины погибла. Их 12-летняя дочь также пострадала и была срочно госпитализирована. К счастью, врачам удалось спасти жизнь девочки.

По словам свидетелей, на месте аварии Панина вела себя не вполне адекватно: кричала, что является супругой игрока казанского хоккейного клуба "Ак Барс". Кроме того, женщина требовала от сотрудников ГИБДД немедленно выдать справку об аварии, чтобы получить страховку за поврежденное авто стоимостью более трех миллионов рублей.



За смертельное ДТП жена хоккеиста была осуждена на четыре года. Однако исполнение приговора было отложено на 14 лет в связи с рождением ребенка.

